Volkswagen führt Werke hoch VW-Chef Diess kommt zum Produktionsstart in Wolfsburg

Das symbolische Händewaschen ließ sich VW-Chef Herbert Diess bei dem symbolischen Produktionsstart in Wolfsburg nicht nehmen, genau so wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Mit dem Wiederanfahren der Produktionsbänder hat Volkswagen am Montag die knapp sechswöchige Corona-Zwangspause beendet. Die Rückkehr von 8.000 Mitarbeitern ins größte europäische Werk ist zugleich das Startsignal für die anderen VW-Fabriken weltweit.