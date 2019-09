In Paris sucht man neue Wasser-Wege, um Umweltverschmutzung und Verkehrschaos zu entkommen. Dieser Tage werden neue Elektro-Fahrzeuge in Frankreichs Hauptstadt getestet. Sie scheinen über das Wasser der Seine zu fliegen - und könnten einmal Teil der Transport-Zukunft sein. Laut Stadtverwaltung könnte es in der Tat im Frühjahr 2020 losgehen mit dem regulären Betrieb dieser Fahrzeuge auf der Seine.