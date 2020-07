Präsidentenwahl in Polen Amtsinhaber Andrzej Duda muss in die Stichwahl

Bei der Präsidentenwahl in Polen muss offenbar eine Stichwahl Mitte Juli die Entscheidung bringen. Der Amtsinhaber Andrzej Duda, der von der nationalistisch-konservativen Regierung unterstützt wird, verpasste am Sonntag in der ersten Runde die absolute Mehrheit, wie aus Nachwahlbefragungen hervorging.