Mit einer neuentwickelten Abfangvorrichtung soll die Einleitung von Plastikmüll in die Weltmeere über Flüsse auf ein Minimum begrenzt werden. Auf dem Meer sorgt die Organisation "The Ocean Cleanup" schön länger mit speziellen Vorrichtungen dafür, dass der Müll eingesammelt werden kann. Nun stellte Erfinder und Unternehmer Boyan Slat ein System vor, das den Plastikmüll schon früher packen soll. in den Flüssen, die ihn ins Meer befördern.