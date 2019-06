Notre Dame am Wochenende Erste Messe nach dem verheerenden Brand

Zwei Monate nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre Dame in Paris haben Gläubige wieder einen Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Als Sicherheitsmaßnahme hatten Priester und Gemeinde am Samstag Helme zu tragen. Das gotische Bauwerk war bei dem Feuer am 15. April stark beschädigt worden. Den Gottesdienst, der in einer Seitenkapelle mit ungefähr 30 Teilnehmern vonstatten ging, hielt Erzbischof Michel Aupetit.