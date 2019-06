In New York stürzte ein Hubschrauber auf das Dach eines Hochhauses, mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Der Unfall ereignete sich am Montag in Midtown Manhattan, kurz vor 2 Uhr Nachmittags Ortszeit. Dichter Rauch war über dem Gebäude zu sehen, Dutzende Einsatzwagen kamen an die Unglücksstelle wenige Straßen nördlich des Time Squares.