Mit einem Helikopter kam der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in der pazifischen Hafenstadt Wladiwostok an. Kurz darauf, Händeschütteln mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un. Bei dem Gipfel-Treffen wollen sie über die atomare Abrüstung des international weithin isolierten und mit Sanktionen belegten Landes sprechen.