Vor einem weiteren Wochenende mit Protesten in Hongkong kommen neue Drohungen aus China. Die dortige staatliche Zeitung "China Daily" warnte in einem Leitartikel vor einer Eskalation der Lage. Sollte es dazu kommen, hätten die in der Sonderverwaltungszone stationierten chinesischen Truppen "keinen Anlass untätig zuzuschauen", schrieben die Autoren. Unterdessen wurde die Festnahme des prominenten Menschenrechtsaktivisten Joshua Wong bekannt.