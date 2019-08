Generalstreik und Proteste sorgen erneut für Chaos in Hongkong Demonstrationen in Hongkong

Am Montag kam das normale Leben in der Sonderwirtschaftszone Hongkong weitgehend zum Erliegen. Mehrere Hundert Protestierende gingen gegen eine Polizeistation vor, kurz zuvor war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Regierungsanhängern gekommen. An diesem Montag erreichten die anhaltenden Proteste gegen Regierungschefin Carrie Lam und den Einfluss Chinas mit einem Generalstreik einen Höhepunkt.