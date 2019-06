Am Freitag und Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Japan zum G20 Gipfel zusammen.US-Präsident Donald Trump sprach bei der Begrüßung von Kanzlerin Angela Merkel über die TV-Debatte der US-Demokraten. Putin bat er, sich nicht in den Wahlkampf 2020 einzumischen.