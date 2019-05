Im Streit über den Brexit-Kurs der britischen Regierung ist ein weiteres Mitglied des Kabinetts von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Die Beauftragte für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom, erklärte am Mittwoch, sie könne Mays Ansatz nicht mittragen. In Medien heißt es, May werde ihren Rücktritt am Freitag ankündigen.