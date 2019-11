Die Tesla-Entscheidung für Brandenburg ist am Mittwoch vielerorts positiv aufgenommen worden. Der Elektroautohersteller will in Grünheide, vor den Toren Berlins, in den nächsten Jahren eine Produktionsstätte errichten. Geplant sind nach Firmenangaben Fahrzeug- und Batterieherstellung und der Bau von Antriebssträngen, dazu in Berlin ein Designzentrum.