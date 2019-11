Exil in Mexiko: Der scheidende bolivianische Präsident Evo Morales war in der Nacht zu Dienstag Ortszeit nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums sicher an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg nach Mexiko. Morales hatte seine Ausreise ins dortige Exil kurz zuvor auf Twitter bekanntgegeben.