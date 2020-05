Seit dem Corona-Crash hat diese Rangliste eine neue Nummer 2: Am 12.März 2020 rutschte Deutschlands Leitindex an nur einem Handelstag 12,2 Prozent ins Minus - und verdrängte damit den 11. September 2001 aus der Top 3 der schlimmsten Dax-Crashs. manager magazin und simpleshow erklären in loser Abfolge die zentralen Begriffe und Mechanismen der Wirtschaft - verständlich und pointiert.