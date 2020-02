Amir Dayan hat mit deutschen Wohnungen ein Vermögen verdient. Jetzt zieht er mit einem milliardenschweren Deal massiv Geld aus dem Markt. Was treibt ihn an? Und wo kommt sein Geld her? mm-Redakteur Mark Böschen war in Tel Aviv und hat den Immobilienmilliardär getroffen - zu dessen weltweit erstem Interview. Seinen großen Report "Der Megadeal der Beton-Milliardäre über Dayan und seinen Milliardärskollegen Yakir Gabay lesen Sie hier.