Verhandelt wurde im Fall VW. Warum hat das Urteil dennoch für alle Dax-Konzerne besondere Bedeutung?

In der betrieblichen Mitbestimmung stecken Unternehmen in einem echten Dilemma. Es ist klar, dass Betriebsräte sehr verantwortliche und wichtige Aufgaben übernehmen. Diese erfordern Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeiten und wirtschaftlichen Sachverstand. Vor allem langjährige Betriebsräte, die auch in den Aufsichtsräten von Konzernen sitzen, übernehmen häufig Aufgaben eines "Co-Managers": Diese Aufgaben bei der Vergütung zu berücksichtigen, ist wegen des Ehrenamtsprinzips kaum möglich. Viele Unternehmen sind daher in der Zwickmühle und neigen dazu, die Grenzen bei der Bezahlung ihrer freigestellten Betriebsräte ziemlich auszureizen – manchmal über die Grenzen des rechtlich Vertretbaren hinaus. Das ist kein Volkswagen-Phänomen. Das ist in der Welt der betrieblichen Mitbestimmung weit verbreitet.

Das heißt konkret, dass jetzt alle Unternehmen eine strafrechtliche Verfolgung fürchten müssen?

Ich kann allen Unternehmen nur raten, die Vergütungsmodelle für ihre Betriebsräte jetzt genau unter die Lupe zu nehmen – und sie schnellstmöglich an das rechtlich Zulässige anzupassen. Nur so können sie für die Zukunft eine Strafbarkeit ihrer handelnden Manager abwenden.