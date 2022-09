Als Eric Yuan, ein ehemaliger Softwareingenieur des Zoom-Konkurrenten Cisco Webex das Unternehmen 2011 – zunächst unter dem Namen Saasbee – aus der Taufe hob, wollte er eine nutzerfreundliche und zudem zuverlässige Videokonferenzlösung entwickeln. Der gebürtige Chinese, der erst mit 27 in die USA gekommen war, fing klein an. In der ersten Version seiner Software konnten gerade einmal 25 Leute gleichzeitig teilnehmen. Doch bei den Unternehmen schlug das Angebot ein. Gerade einmal zwei Jahre nach der Gründung zählte Zoom bei einer Bewertung von sechs Millionen Dollar bereits 1000 Geschäftskunden. Zwei Jahre später, als unter anderem Yahoo-Gründer Jerry Yang (53) und Qualcomm Ventures 30 Millionen Finanzierung nachlegten, waren es bereits 65.000 Firmen.