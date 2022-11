Millioneninvestition ZF rüstet Werk in Saarbrücken für E-Mobilität

Der Automobilzulieferer ZF will in seinem Werk in Saarbrücken künftig Antriebstechnik für reine Elektro-Fahrzeuge herstellen. Dafür sind Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen. Mitarbeiter müssen hingegen Lohn einstreichen.