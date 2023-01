Deutschland ist in der Rangliste der attraktivsten Wirtschaftsstandorte auf einen der letzten Plätze abgerutscht. Deutschland komme demnach nur noch auf Platz 18 von 21 untersuchten Industriestaaten, teilte die Stiftung Familienunternehmen am Montag mit, die das Ranking des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW in Auftrag gegeben hat. In der vorherigen Untersuchung 2020 lag Deutschland noch vier Ränge höher.