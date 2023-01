Spekulationen über eine mögliche Zerschlagung von Bayer haben die Aktien des Agrar- und Pharmakonzerns auch am Mittwoch weiter angetrieben. Die Anteilsscheine des an der Börse tief gestürzten Konzerns stiegen im frühen Handel am Mittwoch in der Spitze um 3,2 Prozent auf 55,69 Euro und lagen damit auf dem höchsten Stand seit rund fünf Wochen. Befeuert wurden die Kursgewinne von einem Medienbericht, wonach der Hedgefonds Bluebell Capital Partners bei dem Dax-Unternehmen eingestiegen ist und sich für eine Zerschlagung des Agrar- und Pharmakonzerns stark macht. Wie groß der Anteil von Bluebell ist, wurde nicht bekannt. Die erste meldepflichtige Schwelle liegt bei einem Anteil von drei Prozent.