Marcus Diekmann: Das Schutzschirmverfahren ist eine Riesenchance für P&C, sich zu sanieren. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Häuser in Toplagen, starke Eigenmarken, ein inhabergeführtes Geschäft. Damit P&C sein Potenzial heben kann, muss allerdings etwas hinzukommen, was ganz grundsätzlich für jedes Unternehmen in einem Schutzschirmverfahren gilt: Es darf nicht so weitergehen wie vorher. Deshalb ist ein Sanierungsverfahren in Eigenregie eher als Chance denn als Schrecken zu sehen: Eine Restrukturierung unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters bietet maximale Bewegungsfreiheit, um binnen kurzer Zeit Abläufe zu ändern, die sich jahrelang nicht geändert haben.