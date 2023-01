Das Unternehmen will auf anderen Wegen die Retourenquoten dauerhaft senken. Neben Größentabellen, ausführlichen Beschreibungen, Waschhinweisen, exakten Passformangaben und detaillierten Fotos will das Unternehmen Technologien wie digitale Ankleidekabinen nutzen. "Unter dem Artikel clustern wir außerdem mithilfe von künstlicher Intelligenz eingegangene Kundenbewertungen". So soll schnell erkannt werden, wenn Ware tendenziell kleiner oder größer als angegeben ausfalle. Zusätzlich sollen Kunden, die einen Artikel in unterschiedlichen Größen im Warenkorb haben, automatisch einen Warnhinweis angezeigt bekommen, der dazu aufruft, Auswahlbestellungen möglichst zu vermeiden.

Große Einzelhändler wie Amazon fordern ihre Kunden online bereits häufiger dazu auf, die Artikel bei Mängeln oder Unzufriedenheit zu behalten und sich den Kaufpreis einfach erstatten zu lassen. Ob eine Rücksendung wirtschaftlich sinnvoll ist, entscheidet der Konzern ebenfalls anhand künstlicher Intelligenz. Bei preiswerten oder sperrigen Artikeln, bei denen hohe Versandkosten anfallen würden, entscheidet der US-Versandhändler so häufiger, die Waren bei den Kunden zu belassen.

Atzberger erwartet daher nicht, dass sich schlagartig alle Händler auf zahlungspflichtige Retouren umstellen. "Jedes Unternehmen agiert unterschiedlich, je nachdem wie weit es in der Diskussion ist und ob es im aktuellen Umfeld wachstums- oder ertragsorientiert arbeiten will."