Im Mai wurden in Deutschland deutlich weniger neue Wohnungen genehmigt als im Vorjahr. Die Zahl der genehmigten Einheiten betrug 23.500, was einem Rückgang von 25,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Statistiker nannten steigende Baukosten und ungünstigere Finanzierungsbedingungen als Gründe für diesen Rückgang.