Zum Studium nach Kanada

Makolo schreibt damit Geschichte in der Branche. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Persons of Colour. Die neue Vorständin wuchs in Kenia bei ihrer Mutter und Großmutter auf. Ihre Mutter arbeitete als UN-Diplomatin. Ihr Vater starb, als sie eineinhalb Jahre alt war. 1993 wanderte sie für das Studium nach Kanada aus, wo sie später als Softwareentwicklerin arbeitete. 2003 zog Makolo nach Ruanda. Dort begann sie zunächst in der Telekombranche zu arbeiten. Heute lebt sie noch immer in dem Land mit 13 Millionen Einwohnern, das fast so groß ist wie Baden-Württemberg. Makolo hat zwei Kinder, eine zehnjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn.