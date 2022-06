Das laufende Jahr dürfte für Burda-Chef Martin Weiss, der New Work zudem als Aufsichtsratschef vorsitzt, indes einiges an Herausforderungen bergen. So hat Burda aktuell bei einem Investment in Südostasien mit massiven Problemen zu kämpfen. Bei Zilingo, einem Marktplatz, bei dem die Münchener über ihren Wagniskapitalgeber Burda Principal Investments mit einem zweistelligen Millionenbetrag investiert sind, sind offenbar massive Bilanzunregelmäßigkeiten aufgetaucht. Eine Entwicklung, die für das laufende Jahr Abschreibung in Millionenhöhe nötig machen könnte.