Seit Jahren gab es Interessenten, jetzt will der größte unabhängige deutsche Planer und Erbauer von Windparks an Land und auf hoher See WPD tatsächlich Teile seines Geschäfts verkaufen. Der US-amerikanische Infrastrukturinvestor Global Infrastructure Partners (GPI) übernimmt das Offshore-Windkraftgeschäft des Bremer Windparkunternehmens. Die beiden Unternehmen haben eine endgültige Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der WPD offshore durch GIP unterzeichnet, wie WPD am Freitag mitteilte . Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.