Bislang haben Shao und Thorndike ihre Ziele nicht erreicht. Nach zehn desaströsen Jahren in Folge ist die Wende weiterhin nicht in Sicht. Und es ist fraglich, ob die Investorin und ihr zentraler Manager sie jemals schaffen werden.

Am 29. April wollte Wolford eigentlich die Zahlen für das Jahr 2021 präsentieren: und damit den Beleg liefern dafür, dass Wolford wieder Geld verdient. Doch die Wirtschaftsprüfer, in diesem Fall Ernst & Young (EY), sahen die Dinge anders. Ende April teilte Wolford mit, die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses werde auf den 25. Mai verschoben: "Der Wirtschaftsprüfer hat mitgeteilt, dass der geplante Termin wegen des nicht rechtzeitigen Erhalts von Prüfungsunterlagen nicht eingehalten werden kann." Fünf Tage vor dieser Deadline dann die nächste Adhoc: Der geprüfte Jahresabschluss soll nun erst am 17.06. veröffentlicht werden. Und: "Der bislang ausgegebene Ausblick eines positiven Ebit wird nicht aufrechterhalten", teilt Wolford mit. Für das Geschäftsjahr 2021 werde noch ein positives Ebitda erwartet.

Dabei waren die Prüfer schon in der Vergangenheit skeptisch gewesen. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2020 wiesen sie auf "wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung" hin. Besserung war auch 2021 zumindest bis zum Sommer nicht in Sicht. Für das erste Halbjahr wies Wolford einen zweistelliges Umsatzrückgang aus und vermeldete 15 Millionen Euro operativen Verlust.

Auch die großen Pläne von Fosun sind damit unter Umständen infrage gestellt. Der Finanzinvestor hat unter anderem die auf Strickwaren spezialisierte Luxusmarke St. John Knits und den Herrenausstatter Caruso in sein Modeportfolio eingereiht und will es unter dem Namen Lanvin Group via Spac in New York an die Börse bringen. Das Geld der Aktionäre, so die Story, soll das weitere Wachstum finanzieren.

In Bregenz hat der Einstieg des chinesischen Hauptinvestors die Lage bislang offenbar kaum verbessert. Shao kümmert sich zwar; Insider berichten, dass die Aufsichtsrätin gerne in die Firmenzentrale an den Bodensee komme. Sie rede bei Personalentscheidungen mit, bringe auch ihre Designideen ein, erzählt ein Beteiligter. "Aber nur weil man selbst Klamotten trägt, macht einen das noch lange nicht zur Expertin."