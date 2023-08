Patrizia-Gründer Wolfgang Egger (58) will den Kursrutsch der Aktien des Augsburger Immobilien-Investors zur Aufstockung seiner Beteiligung nutzen. Eggers Investmentfirma First Capital Partner habe den Auftrag erteilt, bis Ende kommenden Jahres bis zu 2,9 Millionen Patrizia-Aktien "zu marktfreundlichen Konditionen" zu kaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.