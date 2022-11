Die Zeitung "New York Times" berichtete zuvor unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Forbes bei einem Verkauf mindestens 800 Millionen Dollar erzielen wolle. Der endgültige Verkaufspreis werde jedoch wahrscheinlich unter diesem Betrag liegen, hieß es in dem Bericht weiter. Forbes hatte im Juni den geplanten Sprung an die Wall Street durch den Börsenmantel (Spac) Magnum Opus Acquisition abgesagt.