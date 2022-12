Der Verteidiger des angeklagten Ex-Wirecard-Chefs Markus Braun (53) versucht die Glaubwürdigkeit des Kronzeugens der Staatsanwaltschaft zu erschüttern. Rechtsanwalt Alfred Dierlamm griff den ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus (49), am Montag vor dem Landgericht München I frontal an. Seine Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft seien nicht glaubwürdig und unplausibel. "Bellenhaus ist nicht Kronzeuge", sagte Dierlamm. "Bellenhaus ist Haupttäter einer Bande", deren alleiniges Ziel es gewesen sei, Gelder aus dem Unternehmen herauszuleiten und zu veruntreuen.