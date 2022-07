Wirecard war im Juni 2020 in die Insolvenz gestürzt, nachdem das Unternehmen zugegeben hatte, dass die Hälfte seiner angegebenen Umsätze und 1,9 Milliarden Euro an Firmengeldern, die angeblich auf Treuhandkonten in Asien lagen, nicht existierten. Neben von Erffa und Bellenhaus wurde auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun (53) wegen Betrugs, Untreue und Marktmanipulation angeklagt. Braun bestreitet ein Fehlverhalten. Allen drei ehemaligen Wirecard-Managern wird noch in diesem Jahr der Prozess gemacht.