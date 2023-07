Wirecard-Prozess Schrei-Duell um Marsalek-Brief

Födisch will sich nicht an diesem Morgen auf Diskussionen über das Schreiben einlassen. Dierlamm, Brauns Verteidiger, wird daraufhin laut: „Wollen Sie es in der Schublade verschwinden lassen?“ Ohnehin liege es dort bereits seit vorletzter Woche und sei erst vor wenigen Tagen an die Anwälte der Angeklagten geleitet worden. Marsalek habe tiefen Einblick in die Geschehnisse – im Gegensatz zu den vielen Zeugen, die man hier im Gerichtssaal seit Monaten höre. Und zudem sei es im Interesse der Öffentlichkeit, den Brief des ehemaligen Wirecard-Vorstands in das Verfahren einzuführen, betont Brauns Verteidiger. Födisch wirft er dabei vor, gar an der Grenze zur Befangenheit zu agieren.