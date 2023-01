Bilanzskandal Gericht lehnt Aussetzung des Wirecard-Prozesses ab

Der Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des Finanzkonzerns Wirecard wird gegen den Willen mehrerer Verteidiger fortgesetzt. Das Landgericht München wies am Mittwoch die Aussetzungsanträge von Verteidigern des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun (54) und des ebenfalls angeklagten Chefbuchhalters zurück, wie das Gericht mitteilte. Allerdings setzten die Richter die kommenden drei Verhandlungstage ab und kamen damit den Verteidigern entgegen, die mehr Zeit für die Durchsicht umfangreicher neuer Ermittlungsakten gefordert hatten. Der Prozess soll nun am 8. Februar fortgesetzt werden. Damit wird Brauns erste persönliche Stellungnahme in dem Prozess auch erst im Lauf des Februar erwartet.