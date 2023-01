Beim Finanzkonzern Wirecard haben Manager die Bücher nach Darstellung des Angeklagten Oliver Bellenhaus (49) stets passgenau zur Täuschung der Wirtschaftsprüfer gefälscht. Das sei oft in großer Hektik geschehen, erzählte der Kronzeuge im Strafprozess vor dem Landgericht München am Mittwoch. "Der Wirtschaftsprüfer brauchte was, und dann entstand die Panik", erläuterte der frühere Statthalter von Wirecard in Dubai. "Dann haben wir versucht, was zu basteln." Entscheidend sei dabei die Frage gewesen: "Ist der Wirtschaftsprüfer glücklich?"