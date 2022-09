Die Wirecard-Chefetage soll über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben, um das damals im Dax gelistete Unternehmen über Wasser zu halten und Kredite zu erschwindeln. Es handelt sich um einen der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Neben Braun sind der frühere Wirecard-Buchhaltungschef Stephan von Erffa und der Statthalter von Wirecard in Dubai, Oliver Bellenhaus, angeklagt. Untergetaucht ist der ebenfalls schwer beschuldigte frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Braun, der seit Juli 2020 in Untersuchungshaft sitzt, weist die Vorwürfe zurück.