Als manager magazin davon erfuhr, stellten sich viele Fragen. Will da einer Döpfner schützen? Ist ihm Quellenschutz nicht wichtig, wenn er Reichelt als den Informanten gegenüber Springer benennt? Was will er damit erreichen? Und wie rechtfertigt er das ungewöhnliche Vorgehen?

manager magazin hat Friedrich kontaktiert. Er hat die Fragen in einem ausführlichen Interview beantwortet. Darin wird deutlich, was ihn prägt – unter anderem seine Erfahrung in der IT-Branche. Mit seiner Technologieberatung Core hatte er IT-Lösungen für große Finanzunternehmen entwickelt. Er ist davon überzeugt, dass Dinge, wie sie in der Bankbranche üblich sind, auch im Mediensektor gelten sollten; dass nicht nur Finanzströme, sondern auch der Informationsfluss geregelt werden muss, der Umgang mit vertraulichen Informationen.