Eigentlich müssten Anlagenhersteller für erneuerbare Energien gerade Kurssprünge an den Börsen erleben und ihre Prognosen angesichts voller Auftragsbücher der Reihe nach hochschrauben. Mehr denn je braucht der Westen Erneuerbare Energien, um seine Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) will daher den Ausbau von Windkraft- und Solarenergie mit dem Oster- und Sommerpaket massiv beschleunigen. Und auch die EU-Kommission setzt sich ehrgeizige Ziele, etwa mit einer Solardachpflicht für neue Gebäude.

Doch ausgerechnet die Industrie, die der Schlüssel bei der Energiewende sein soll, schwächelt. Schaut man sich die Aktienkurse der Windkraft- und Solaranlagenhersteller an, könnte man fast meinen, die Branche gehört zu den Verlierern der Energiekrise. Statt in die Höhe zu schießen, gingen die Kurse einiger Branchengrößen in den vergangenen Wochen auf Talfahrt, nachdem mehrere Firmen schwache Quartalszahlen vorlegten und ihre Prognose kappten.

So rutschten einige Windkraftanlagenhersteller nun noch tiefer in die Verlustzone. Siemens Gamesa verbuchte zum Jahresauftakt unter dem Strich einen Fehlbetrag von 377 Millionen Euro nach einem Nettoverlust von 66 Millionen Euro im Vorjahr. Eine Prognose wagte das Unternehmen nicht. Wind- und Solaranlagenhersteller GE machte im Bereich erneuerbare Energien fast doppelt so viel Verlust wie im Vorjahresquartal. Auch Vestas meldete einen überraschend hohen operativen Quartalsverlust von 329 Millionen Euro für das erste Quartal. Seine Prognose hatte der Branchenprimus viermal in Folge nach unten korrigiert. Einziger Lichtblick seien der Auftragsbestand und die höheren Preise für neue Orders, sagte Analyst Per Hansen vom Finanzdienstleister Nordnet. Nordex kürzte am Dienstag seine Prognose, im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen eher mit einem operativen Verlust.

An Nachfrage mangelt es der Branche nicht. "Die Auftragsbücher sind voll ohne Ende, aber die Unternehmen können sie nicht profitabel abarbeiten", sagt Tim Koenemann , Bereichsleiter für die Finanzierung erneuerbarer Energien-Projekte bei der Commerzbank. Viele Windkraftanlagenhersteller schrieben in den vergangenen Jahren bereits kaum schwarze Zahlen, so der Experte. Jetzt kommen die Effekte der hohen Inflation noch erschwerend hinzu.

Der Ukraine-Krieg aber auch Lockdowns aufgrund der Pandemie haben die Kosten für die Unternehmen exorbitant gesteigert. Stahl und Kupfer, beides wichtige Rohstoffe für Windräder, sind besonders von Preissteigerungen getroffen. Auch Transport- und Logistikkosten explodierten, der Ölpreis legte innerhalb des ersten Quartals um zwei Drittel zu, die Containerpreise stiegen infolge knapper Schiffskapazitäten an. Zudem verteuern gestiegene Strafzölle der USA gegen chinesische Produkte Komponenten, sodass Lieferungen gestoppt und umgestellt werden, so Koenemann.

Die höheren Kosten sind für die Anlagenhersteller zu einem Problem geworden, weil die Unternehmen sie oftmals nicht an ihre Kunden weitergeben können. "Fast alle Komponenten der Wertschöpfungskette haben sich sehr stark verteuert", erklärt Koenemann. "Aber die meisten Aufträge, die jetzt realisiert werden, basieren auf Verträgen, die vor ein bis zwei Jahren geschlossen wurden mit mehr oder weniger fixen Preisen." Alle Parteien versuchen nachzuverhandeln. Viele Verträge enthielten keine Klauseln, die nachträglich Preissteigerungen berücksichtigen. So lassen sich die Kosten erst in neuen Verträgen einpreisen.

Ein weiteres Problem sind die gerissenen Lieferketten. Komponenten fehlen, die Produktion stockt, Projekte verzögern sich. Das trifft vor allem die Solaranlagenhersteller. Während die Windbranche sich auf Europa-nahe Lieferketten stützt, ist der Solarsektor sehr stark von China abhängig, wie Wolfram Axthelm , Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), erklärt. Aufgrund der Null-Covid-Politik Chinas kam es angesichts geschlossener Häfen und Container-Staus zu massiven Verwerfungen in den Handelsketten. Die Unternehmen beziehen wichtige Komponenten aus China, von Panels über Wechselrichter bis zu Teilen der Verkabelung, so Axthelm.

Nordex plant daher, seine Produktion von Rotorenblättern und Gondeln für Windkraftanlagen in Deutschland und Spanien einzustellen. In Rostock, wo noch bis Ende Juni gefertigt werden soll, sind 600 Arbeitsplätze betroffen. Größere Rotorenblätter, die jetzt verstärkt nachgefragt würden, ließen sich nicht an dem Standort fertigen, teilte das Unternehmen mit. José Luis Blanco (51), CEO der Nordex Group erklärte die Entscheidung mit einem hart umkämpften, globalen Markt, der hauptsächlich kostengetrieben sei. Dieser zwinge das Unternehmen dazu, Produktions- und Beschaffungsprozesse zu optimieren. "Als deutsches und europäisches Unternehmen bedauern wir besonders, dass wir keine Alternative zu dieser schmerzhaften Maßnahme sehen", sagte Blanco.

Aus Sicht von Marktexperten liegt das schlechte Ergebnis bei Vestas eher am nach wie vor starken Wettbewerb mit daraus resultierenden rückläufigen Margen für die Hersteller von Windkraftanlagen. Das habe sich in den letzten Jahren auch schon bei Nordex gezeigt, da die Hamburger seit Jahren mit sehr dünnen Margen kämpfen, die kaum Luft zum Atmen lassen, heißt es. Angetrieben wird der Preiskampf von Ausschreibungen. Denn dabei gilt: Wer am preiswertesten anbietet, bekommt den Zuschlag. Die Tendenz der Preisentwicklung bei Ausschreibungen gehe stringent nach unten, so Axthelm.

Die angespannte Liefersituation bei elektronischen Bauteilen verhagelten SMA Solar im ersten Quartal auch das Ergebnis. Obwohl das Unternehmen mit Sitz im hessischen Niesetal zum Jahresauftakt die meisten Aufträge in den vergangenen zehn Jahren erhielt, gingen Umsatz und Gewinn verglichen zum Vorjahreszeitraum zurück. Der globale Chipmangel belastete wie in den Vorquartalen das Geschäft. "Als europäischer Hersteller waren wir hier besonders betroffen, da die Zulieferer der elektronischen Bauteile größtenteils in den USA sitzen und in China fertigen lassen. Dementsprechend werden die Kunden in diesen Regionen bevorzugt beliefert", sagte SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr, als der Konzern einen Verlust von 23 Millionen Euro verbuchte.

In der Windindustrie läuft fast alles über Ausschreibungen. Zu Projekten führen längst nicht alle davon. Denn noch mangelt es an Genehmigungen. Im ersten Quartal 2022 nahm sowohl die Zahl neu genehmigter Windräder als auch die Zahl der Windräder, die neu an Land in Betrieb gingen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. Die meisten Anlagen gingen dabei noch in Schleswig-Holstein ans Netz mit 25 – in Bayern dagegen kein einziges.

Langfristig gute Aussichten, kurzfristig schwierig

Damit der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland Fahrt aufnimmt, kommt es laut Axthelm darauf an, dass die Bundesregierung es schafft, das Oster- und Sommerpaket zu beschließen. Das Wirtschafts- und Klimaministerium von Habeck hat sich viel vorgenommen: Geplant ist unter anderem, dass Deutschland seinen Strom bis 2035 nahezu komplett aus erneuerbaren Energien erzeugt. Aktuell ist dies erst bis 2050 vorgesehen. Ab 2025 sollen jährlich Windräder an Land mit einer Leistung von zehn Gigawatt gebaut werden – 2021 waren es knapp zwei Gigawatt. Bei Solarenergie aus Photovoltaik-Anlagen soll der Zubau ab 2026 auf jährlich 22 Gigawatt steigen, im Jahr 2021 waren es gut fünf.

Die Aussichten für die Branche sind somit langfristig gut. Kurzfristig haben die Unternehmen es schwer. Denn bis die Pläne der Politik sich auch in deutlich mehr Genehmigungen und bei den Unternehmen in unterschriebenen Aufträgen zeigen, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Die Probleme der hohen Kosten und Verzögerungen werden die Hersteller auch noch im nächsten Jahr begleiten, erwartet Koenemann. "Die Frage ist angesichts der enormen Kapitalbedarfe, welche Anbieter es bis dahin schaffen."