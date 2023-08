Bedarf von vier Millionen Menschen

Zum einen geht es um die Anbindung von zwei Windpark-Feldern in der Nordsee an das Amprion-Übertragungsnetz. Zwei Anbindungssysteme, BalWin1 (Trassenlänge 360 Kilometer) und BalWin2 (380 Kilometer), sind geplant. Dafür sollen Kabel in der Nordsee, im Watt bei Norderney sowie zwischen Hilgenriedersiel an der Küste und dem jeweiligen Netzverknüpfungspunkt verlegt werden, größtenteils parallel. BalWin1 soll in Wehrendorf im südlichen Osnabrücker Land mit dem Amprion-Netz verbunden werden, BalWin2 in Westerkappeln im nördlichen Nordrhein-Westfalen. Die Leitungen sollen 2029 und 2030 in Betrieb genommen werden und eine Strommenge transportieren können, die in Summe etwa dem Bedarf von vier Millionen Menschen entspricht.