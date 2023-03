Langfristig gestärkt wird das Kerngeschäft der UBS: die Vermögensverwaltung für reiche Privatkunden. Die neue Großbank wird einem verwalteten Vermögen in Höhe von umgerechnet 3,4 Billionen Dollar die zweitgrößte Privatbank der Welt werden, hinter der US-Bank Morgan Stanley. In Wachstumsmärkten wie Südostasien oder der Golfregion werde die neue UBS zum größten Spieler in der Vermögensverwaltung aufsteigen, schreibt die "Financial Times" in einer Analyse zur neuen Struktur der UBS . Bereits in den vergangenen Monaten war die UBS zum Fluchtpunkt zahlreicher Millionäre und Milliardäre geworden, die ihr Geld von der Credit Suisse abzogen: Nun folgt der Rest per Notfusion. Nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan wird eine gewisse Zahl der ultrareichen Privatpersonen – die Kernklientel von UBS und Credit Suisse – wahrscheinlich einen Teil ihres Vermögens auf andere Banken verlagern, allein, um das Risiko zu streuen. Davon dürften kleinere Schweizer Privatbanken wie etwa Julius Bär langfristig profitieren.