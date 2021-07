Virgin-Galactic-Aktie hebt ab Richard Branson will noch vor Jeff Bezos ins All

Luxusjachten hat jeder - Flüge ins All sind jetzt das neue Statussymbol. Milliardär Richard Branson will am 11. Juli ins All fliegen und damit 9 Tage vor Konkurrent Jeff Bezos. Die Aktie von Bransons Weltraum-Firma Virgin Galactic hebt schon mal vorsorglich ab. Elon Musk, der dritte Möchtegern-Astronaut, kann nur zuschauen.