Gut zehn Wochen, nachdem er sein Amt als Bayer-Chef an den einstigen Pharmachef Bill Anderson (56) abgeben hat, steht fest, dass er sich künftig doch nicht ausschließlich als Heimwerker betätigen wird, sondern einen Teil seiner gerade gewonnen Freiheit wieder im Flieger und in Sitzungen verbringen wird. Nicht in Deutschland, und auch nicht in der Schweiz, wo sich ein renommierter Headhunter dezent nach Beschäftigungsmöglichkeiten für ihn umgesehen hat, sondern in den USA. Genauer gesagt: in Chesterbrook im Bundestaats Pennsylvania.