Europas Werften geraten aus Sicht der deutschen Schiffbauer gegenüber der asiatischen Konkurrenz immer weiter ins Hintertreffen. Von einem Auftragsvolumen von rund 30 Milliarden Dollar (28 Milliarden Euro) hätten Reeder aus der EU im vergangenen Jahr 57 Prozent nach Südkorea und 38 Prozent nach China vergeben; in der EU sei nur 1 Prozent davon gelandet, berichtete der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) am Montag in Hamburg.