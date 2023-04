Das französische Start-up Zephalto von Raumfahrtingenieur Vincent Farret d'Astiès bietet ab 2025 Passagieren luxuriöse Trips in die Stratosphäre an. In einem Ballon steigen sie in die zweite Schicht der Erdatmosphäre auf, 25 Kilometer über der Erde, und genießen dort bei erstklassigen Essen die einzigartige Aussicht, die lange nur Astronauten und Astronautinnen vorbehalten war. Die Kosten für den rund sechsstündigen Flug belaufen sich auf 132.000 Dollar (120.000 Euro) – pro Person.