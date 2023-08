Helen Chen, geschäftsführende Gesellschafterin für den Großraum China bei LEK Consulting in Shanghai, sagte der FT, dass bis zu 70 Medikamente getestet würden, aber inländische Konkurrenten "keinen großen Unterschied machen" würden, bis sie in eine staatliche Beschaffungsliste aufgenommen würden. Der GLP-1-Umsatz in China könnte sich im Jahr 2031 verachtfachen und 4,2 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei Novo Nordisk weiterhin Marktführer sein wird, prognostizieren Analysten.

Eli Lilly als Konkurrent im Westen

Im Westen konkurriert Novo Nordisk mit einem Produkt des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, bekannt als Mounjaro. Das Unternehmen wird voraussichtlich bald die Zulassung zur Gewichtsabnahme erhalten: In einer Phase-III-Studie verloren die Teilnehmer durchschnittlich 22,5 Prozent ihres Körpergewichts. Außerdem hat Novo Nordisk die Rechte für sein Medikament zur Gewichtsabnahme, Mazdutide, an den in Suzhou ansässigen Biotech-Konzern Innovent verkauft. Mazdutide befindet sich derzeit in der dritten Phase der Studie.