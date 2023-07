"Wegovy" ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen. Bislang ist die Bauch-weg-Spritze nur in Dänemark und Norwegen erhältlich. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid soll zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Gedacht ist es in erster Linie für Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas. Das Medikament wird einmal die Woche verabreicht, Patienten können es sich selbst spritzen.