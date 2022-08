Die Immobilienpreise kannten in Deutschland über Jahre nur einen Weg: nach oben. Die Immobilienkonzerne bildeten dies in ihren Bilanzen ab und schrieben die Werte ihrer Bestände hoch. Auch Vonovia wertete im Halbjahr einen Teil des Portfolios auf. Wegen der stark gestiegenen Zinsen zeichnet sich am Immobilienmarkt in der Bundesrepublik indes eine Trendwende ab. So brach die Nachfrage nach Kauf-Immobilien im zweiten Quartal 2022 binnen Jahresfrist um 36 Prozent ein, wie das Online-Portal Immoscout erklärte hatte. Die deutlich höheren Finanzierungskosten für den Immobilienkauf ließen hingegen die Nachfrage nach Mietwohnungen um 48 Prozent steigen. Dieser Trend spielt Vonovia wiederum in die Karten.