"Einwecken" schafft es in den Duden

Weckgläser galten jahrzehntelang als wichtiges Utensil in vielen deutschen Haushalten. Die Firma war mit ihren Produkten so erfolgreich, dass es "einwecken" als Synonym fürs Einkochen sogar in den Duden geschafft hat. Weck stellt aber nicht nur die bekannten Einmachgläser her. Einen großen Teil des Geschäfts macht die Firma mit der Herstellung von Gefäßen für Gewerbe und Gastronomie.