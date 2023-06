Gelsinger versteht es, die Wünsche und Sorgen zu bedienen. Auch für die Fabriken in Israel und Polen dürften reichlich Subventionen fließen. Seine Drohung: Regierungen, die zu zögerlich sind oder zu wenig geben, bleiben außen vor. Italien zum Beispiel, das eigentlich als Standort für die sogenannte "Packaging Plant" vorgesehen war, zauderte – und zog gegenüber Polen den Kürzeren. Polen sei im Wettstreit um den fabrikneubau "einfach ein bisschen hungriger gewesen", brachte es Gelsinger auf den Punkt.

Diese Botschaft dürfte auch in Berlin angekommen sein, wo sich in den letzten Tagen vor der Unterschrift insbesondere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53; Grüne) für zusätzliche Milliardenhilfen eingesetzt hat. Für seine Mission Intel braucht Gelsinger jede Million. "Wir bitten nicht um Almosen, wir wollen Wettbewerbsfähigkeit", lautet sein Credo. Anlässlich der Unterschrift in Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (65; SPD) und dessen oberstem Wirtschaftsberater Jörg Kukies (55) bedankte sich Gelsinger, die Vision wahr werden zu lassen. Er beabsichtigt nun, ein ganzes Chip-Ökosystem in Europa hochzuziehen – samt Forschung, Entwicklung, Design, Produktion und Packaging. Kernstück soll die "Mega-Fab" in Magdeburg werden, wo Intel künftig High-End-Chips produzieren will. Die ursprünglich avisierten 17 Milliarden Euro Investitionen sind inzwischen angeblich auf 30 Milliarden gestiegen. 2027 oder 2028 soll es losgehen.

Das Foundry-Geschäft lahmt

Am Ziel ist Gelsinger freilich nicht. Seine Aufgabe, Intel wieder an die Spitze der Halbleiterindustrie zu führen, ist noch lange nicht erledigt. Um auch künftig genug Umsatz und Gewinn zu generieren, um regelmäßig in neue, immer teurer werdende Technologien investieren zu können, muss er eine Auftragsfertigung aufbauen, die so leistungsfähig ist, dass er damit auch Marktführer TSMC Konkurrenz machen kann. Bis 2030 will der US-Konzern erklärtermaßen zur weltweiten Nummer zwei in diesem sogenannten Foundry-Segment werden. Bislang ist Intel davon allerdings noch weit entfernt – sowohl technologisch als auch ökonomisch. Mit knapp 900 Millionen Dollar lag der Foundry-Anteil 2022 gerade einmal bei rund 1,4 Prozent des Gesamtumsatzes.