Nun hat Rabe den Anspruch aufgegeben, sich in absehbarer Zeit wieder vom Nebenjob bei der Tochter-Tochtergesellschaft nur auf seinen Job als Chef von Bertelsmann und der größten Tochtergesellschaft RTL Group in Luxemburg zurückzuziehen. "Es gibt keine Suche nach einem neuen Geschäftsführer für RTL Deutschland", sagte er am Dienstag. "In Anbetracht der Herausforderungen, vor denen wir stehen, halten wir es nicht für sinnvoll, die personelle Aufstellung schon wieder zu verändern."