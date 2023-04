Luftfahrt Warnstreiks legen drei Flughäfen lahm

Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn – die Gewerkschaft Verdi legt am Donnerstag mit Warnstreiks drei Flughäfen lahm. Zehntausende Reisende sind betroffen. In Stuttgart soll ein ganztägiger Ausstand am Freitag folgen.